Самолет Cessna упал на ангар с людьми в Польше

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Самолет Cessna потерпел крушение в Польше. Он упал на ангар с людьми, в результате чего погибли пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя государственной пожарной службы Монику Новаковскую-Брынду.

"В районе Хрцинно возле Нового Двора Мазовецкого самолет Cessna при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар", – подчеркнула она.

По словам Новаковской-Брынды, пять человек получили травмы и четыре человека не пострадали.

До этого самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в Краснодарском крае около Ейска.

Погибший пилот катапультировался, после его эвакуировали спасатели. На территории ЧП работают сотрудники Минобороны РФ и специальных служб.

В пресс-службе Южного военного округа назвали предварительную версию причины крушения. По данным ЮВО, самолет рухнул из-за отказа двигателя. В момент ЧП штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет над акваторией Азовского моря.

Самолет Су-25 упал в море в районе Ейска Краснодарского края