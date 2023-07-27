В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека

Фото: МЧС России

Число погибших при падении вертолета на Алтае составило до 4, а не 6, как говорилось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"(Погибли. – Прим. ред.) четыре человека, двое самостоятельно, оказывается, покинули борт. Мы думали, что они под обломками. И сами же добрались до больницы. <...> У них травмы средней степени тяжести", – отмечается в сообщении.

Крушение вертолета Ми-8 компании "Алтай Авиа" произошло около села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. По информации Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска.

Всего на борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа. Отмечается, что девять пассажиров пострадали. Одному помощь медиков не понадобилась. Полет выполнялся в качестве перевозки экскурсионной группы. Пожар на месте крушения Ми-8 к настоящему времени потушен. Ликвидация огня была объявлена в 12:36 по московскому времени.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Немногим позже сообщалось, что ошибка пилотов могла привести к крушению вертолета Ми-8 на Алтае. Уточнялось, что пилоты ошиблись при заходе на посадку.

МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае