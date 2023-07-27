Число пострадавших при падении вертолета на Алтае увеличилось до 9

Число пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до девяти, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии в районной больнице, рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем телеграм-канале. Четверых госпитализировали с травмами средней тяжести, а одному госпитализация не понадобилась.

Жертвами трагедии стали шесть человек.

Крушение вертолета Ми-8 компании "Алтай Авиа" произошло около села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. По информации Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска.

Всего на борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа. Полет выполнялся в качестве перевозки экскурсионной группы. Пожар на месте крушения Ми-8 к настоящему времени потушен. Ликвидация огня была объявлена в 12:36 по московскому времени.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае