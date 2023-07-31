До пяти человек возросло число погибших в результате падения Ми-8 на Алтае

Фото: телеграм-канал SHOT

До пяти человек увеличилось количество жертв крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

"Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась", – говорится в сообщении.

Вместе с погибшей после ЧП в больницы Алтайского края были госпитализированы еще двое пострадавших: мужчина и женщина. Состояние последней оценивается как крайне тяжелое.

Вертолет Ми-8 компании "Алтай Авиа" потерпел крушение утром 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. На борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа.

В результате инцидента пострадали десять человек. Также изначально сообщалось о четырех погибших. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.



В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека