14:20Происшествия
Минимум 10 человек погибли при падении самолета на автотрассу в Малайзии
Фото: 123RF/swissmacky
Как минимум 10 человек погибли из-за падения небольшого самолета Beechcraft 390 на автотрассу и его последующего столкновения с мотоциклом и автомобилем в Малайзии. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что среди погибших – два пилота, шесть пассажиров самолета и водители автомобиля и мотоцикла. После инцидента начался пожар, на месте работают полиция и оперативные службы. На данный момент ведется расследование.
По информации полиции, инцидент произошел в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам. Судно совершало перелет с острова Лангкави в аэропорт Субанг. Последний расположен примерно в 10 километрах от места инцидента.
Ранее военный вертолет разбился в Чили. На борту находились пять человек, они погибли.
До этого девять человек погибли в результате крушения самолета "Антонов" в аэропорту Порт-Судан. Причиной трагедии стала техническая неисправность судна.
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