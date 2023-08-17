Минимум 10 человек погибли при падении самолета на автотрассу в Малайзии

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Как минимум 10 человек погибли из-за падения небольшого самолета Beechcraft 390 на автотрассу и его последующего столкновения с мотоциклом и автомобилем в Малайзии. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что среди погибших – два пилота, шесть пассажиров самолета и водители автомобиля и мотоцикла. После инцидента начался пожар, на месте работают полиция и оперативные службы. На данный момент ведется расследование.

По информации полиции, инцидент произошел в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам. Судно совершало перелет с острова Лангкави в аэропорт Субанг. Последний расположен примерно в 10 километрах от места инцидента.



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