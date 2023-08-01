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16:30

Происшествия

Военный вертолет разбился в Чили

Фото: 123RF/vizaphoto

Пять чилийских военных погибли в результате крушения вертолета на юге страны, сообщает ТАСС.

По данным Военно-воздушных сил республики, в момент происшествия воздушное судно выполняло тренировку по полету в ночное время. На борту были пять человек.

Причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что вертолет рухнул в лесу. Пожарные сумели взять под контроль начавшийся на месте пожар.

Утром 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 компании "Алтай Авиа". На борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа.

В результате инцидента пострадали десять человек. Погибли пять человек. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека

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