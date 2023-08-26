Два учебных самолета Л-39 столкнулись на Украине – СМИ

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На Украине во время тренировочного полета столкнулись два чешских учебно-боевых самолета Л-39. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером в Житомирской области. В результате погибли трое пилотов. Известно, что один их погибших – пилот Воздушных сил Украины с позывным "Джус".

Власти страны еще не комментировали инцидент, однако известно, что уже начато расследование случившегося.

В начале августа в американском штате Калифорния столкнулись в воздухе два пожарных вертолета. В результате происшествия погибли три человека.

