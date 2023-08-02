Самолет при вылете из аэропорта Иркутска столкнулся со стаей птиц

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Самолет авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц при вылете из аэропорта Иркутска, полет пришлось прервать. Об этом сообщает РИА Новости.

"2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс №6329 сообщением Иркутск-Якутск, произошло столкновение со стаей птиц. Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку", – указано в сообщении.

Уточняется, что в инциденте никто не пострадал. На борту самолета находились 124 пассажира.

На данный момент проводится оценка технического состояния судна. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Ранее компания "Аэрофлот" опровергла информацию о лопнувшем колесе шасси у самолета, летевшего из Бишкека в Москву. В "Аэрофлоте" рассказали, что у самолета во время посадки произошло падение давления в колесе, но судно смогло заехать на место стоянки. Никаких повреждений выявлено не было, колесо было заменено, отметили в компании.



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