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04:06

Происшествия

Два военных самолета разбились в Колумбии – СМИ

Фото: EPA/ACHILLEAS CHIRAS/ТАСС

Два самолета военно-воздушных сил Колумбии столкнулись в небе неподалеку от авиабазы ВВС Колумбии. Об этом сообщает газета Heraldo del Norte.

"Два самолета Военно-воздушных сил Колумбии только что разбились в Апиае в Мете", – указано в сообщении.

Два моторных самолета из низколетящей группы столкнулись в воздухе, взорвались и упали. На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

Число пострадавших и жертв крушения не называется – власти Колумбии на данный момент не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что в Колумбии обнаружили живыми четверых детей с разбившегося в начале мая самолета Cessna 206. С момента авиакатастрофы до нахождения их прошло 40 дней, рассказал президент государства Густаво Петро. Детей нашли в колумбийских джунглях.

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