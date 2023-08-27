Вертолет с 20 морпехами США на борту разбился у побережья Австралии во время учений – СМИ

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Военный вертолет с морскими пехотинцами США разбился во время учений у берегов Австралии. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.

"Военный вертолет, на борту которого находились около 20 морских пехотинцев США, разбился во время учений у берегов Дарвина", – указано в сообщении.

Уточняется, что вертолет V-22 Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти.

Источники телеканала сообщают о возможных погибших после крушения вертолета, однако официальных заявлений пока что не поступало. Предполагается, что после инцидента учения будут приостановлены.

Ранее сообщалось, что в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 компании "Алтай Авиа". На борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа.

В результате инцидента пострадали десять человек. Погибли пять человек. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.



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