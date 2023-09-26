Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Сочи – Москва

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета рейса авиакомпании "Северный Ветер" из Сочи в Москву, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В частности, будет проверено соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Рейс должен был вылететь в столицу 26 сентября в 12:25. По предварительным данным, его задержали по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах утром во вторник, 26 сентября. Во Внуково задержали два рейса и еще три отменили. В Шереметьево задержанными оказались четыре рейса, один был отменен. В Домодедово задержали семь рейсов и пять отменили.

Рейс Москва – Анталья задержали из-за сломавшегося самолета в аэропорту Внуково