Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах утром во вторник, 26 сентября. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Расписания".

Так, во Внуково задержали два рейса и еще три отменили. В Шереметьево задержанными оказались четыре рейса, один был отменен. В Домодедово задержали семь рейсов и пять отменили.

Ранее более 20 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах ночью 25 сентября. В частности, в Домодедово задержали 22 рейса и три отменили.

В ночь на 17 сентября столичные аэропорты также вводили временные ограничения. В ту ночь было задержано и отменено более 40 рейсов.

Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломавшегося самолета в аэропорту Внуково