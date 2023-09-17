Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:22

Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево в общей сложности задержан и отменен 41 рейс в ночь на 17 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по информации на 02:20 по московскому времени, в аэропорту Внуково 14 рейсов задержано, 6 отменено, в Домодедово – 8 рейсов задержано, еще 3 отменено, в Шереметьево задерживаются 10 рейсов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика