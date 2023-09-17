01:59Происшествия
Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника
Фото: 123RF/porpeller
В ночь на воскресенье, 17 сентября, средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил мэр столицы.
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