Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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01:59

Происшествия

Собянин сообщил о предотвращении атаки летевшего к Москве беспилотника

Фото: 123RF/porpeller

В ночь на воскресенье, 17 сентября, средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил мэр столицы.

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