Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"16 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Киев предпринял попытку атаковать Белгородскую область 12 сентября, однако система ПВО обнаружила и сбила БПЛА самолетного типа.

Ранее два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью 11 сентября около 01:20 по московскому времени. В оборонном ведомстве подчеркивали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

Кроме того, украинская армия атаковала село Сподарюшино в Белгородской области. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

Собянин сообщил о сбитых в Калужской области и Истринском районе БПЛА