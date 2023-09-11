Два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"11 сентября около 01:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО.

10 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал и не было разрушений. Гладков уточнил, что один из фрагментов БПЛА упал в огород частного жилого дома.

До этого силы ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью.

Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM