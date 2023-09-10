Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала российская система ПВО. В результате атаки был сбит БПЛА самолетного типа. Отмечается, что по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

"Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте", – отметил Гладков.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью. А до этого российским войскам удалось отразить атаки украинских беспилотников на Крым – над Черным морем было уничтожено 8 БПЛА.