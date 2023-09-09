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09 сентября, 15:33

Происшествия

ВСУ обстреляли село Зерново под Брянском

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет", – написал он.

Удары снарядами привели к повреждению фасадов двух частных домов и нарушению электроснабжения. На месте происшествия ведут работу оперативные и экстренные службы.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, БПЛА был запущен со стороны Украины.

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