08 сентября, 18:14Происшествия
Промышленный объект загорелся в Брянске из-за падения обломков украинского БПЛА
Фото: телеграм-канал Readovka
В Брянске в результате падения обломков украинского беспилотника загорелся промышленный объект. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание", – написал он.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. На месте возгорания сейчас работают пожарные расчеты и представители других экстренных служб.
Между тем в Минобороны РФ уточнили, что всего над Брянской областью пролетало три вражеских беспилотника. Два из них в районе 17:30 были уничтожены в воздухе средствами ПВО.
"Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в пятницу, 8 сентября, над Брянской областью был сбит еще один БПЛА. Беспилотник самолетного типа ликвидировали на подлете к Выгоничскому району. В результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.
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