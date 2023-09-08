Промышленный объект загорелся в Брянске из-за падения обломков украинского БПЛА

Фото: телеграм-канал Readovka

В Брянске в результате падения обломков украинского беспилотника загорелся промышленный объект. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание", – написал он.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. На месте возгорания сейчас работают пожарные расчеты и представители других экстренных служб.

Между тем в Минобороны РФ уточнили, что всего над Брянской областью пролетало три вражеских беспилотника. Два из них в районе 17:30 были уничтожены в воздухе средствами ПВО.

"Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пятницу, 8 сентября, над Брянской областью был сбит еще один БПЛА. Беспилотник самолетного типа ликвидировали на подлете к Выгоничскому району. В результате никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.



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