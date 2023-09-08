Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную атаку ВСУ, сбив в Брянской области беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА уничтожили на подлете к Выгоничскому району. В результате никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого силы ПВО ликвидировали беспилотник в небе над северной частью Крыма. По информации главы региона Сергея Аксенова, БПЛА был запущен с украинской стороны. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации, публикуемой только в проверенных источниках.



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