08 сентября, 17:39Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Брянской области
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Силы противовоздушной обороны пресекли очередную атаку ВСУ, сбив в Брянской области беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, БПЛА уничтожили на подлете к Выгоничскому району. В результате никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
До этого силы ПВО ликвидировали беспилотник в небе над северной частью Крыма. По информации главы региона Сергея Аксенова, БПЛА был запущен с украинской стороны. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять информации, публикуемой только в проверенных источниках.
Средства ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM
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