Силы ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский БПЛА на севере Крыма. Глава республики Сергей Аксенов рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", – говорится в его публикации.

Ранее авиация Черноморского флота ликвидировала четыре военных катера с десантом ВСУ у побережья Крыма.

Самолеты ЧФ смогли уничтожить четыре судна, которые направлялись к мысу Тарханкут. Уточнялось, что военные катера Willard Sea Force были сделаны в США и использовались в основном американской морской пехотой.

До этого была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи двух беспилотников. БПЛА сбили около Крыма и над Курской областью.



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