Силы ПВО уничтожили украинский дрон в Конаковском районе Тверской области

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Конаковском районе Тверской области, сообщается на сайте регионального правительства.

"Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам предоставить все необходимое содействие. Глава региона также напомнил, что в области действует запрет на использование беспилотных воздушных судов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон в Тверской области.

По словам градоначальника, беспилотник летел в сторону Москвы. Он заявлял, что БПЛА был уничтожен в районе Завидово. Пострадавших и разрушений не выявили.

Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами