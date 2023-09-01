00:12Происшествия
В Пскове были приняты меры по нейтрализации неопознанного объекта в небе – губернатор
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В районе псковского микрорайона Кресты наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе неопознанный объект. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона также опубликовал видео с мерами по нейтрализации неопознанного объекта. На земле никаких последствий нет, подробности случившегося будут сообщены позже, добавил Ведерников.подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.
Днем губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что последствия атаки беспилотников на аэропорт Пскова устранены. По его словам, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.
31 августа в Росавиации сообщили, что аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений.
В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове
Читайте также