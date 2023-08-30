Песков заявил, что Путин оперативно получает информацию об атаках БПЛА

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Владимир Путин своевременно получает всю информацию об атаках беспилотников на территории России и ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об атаке БПЛА в Пскове.

Он отметил, что большинство украинских беспилотников направлено на гражданские объекты. Такую ситуацию Песков охарактеризовал как "террористическую активность" Киева.

Также Песков добавил, что российские военные эксперты сейчас работают над установлением маршрутов украинских БПЛА, анализируют способы их проникновения на территорию РФ, чтобы исключить их атаки в будущем.

В ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате на его территории произошло возгорание. Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту было решено временно отменить.



Губернатор Псковской области сообщил об атаке дронов ВСУ на аэропорт в Пскове