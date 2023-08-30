Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки БПЛА в Центральном федеральном округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Один из беспилотников, который направлялся к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны в Рузском районе Московской области.

По предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. Градоначальник уточнил, что экстренные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской и Орловской областями, а также над Калужской и Рязанской областями.

Кроме того, атаке беспилотников подвергся аэропорт в Пскове, как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В результате произошедшего жертв нет, масштаб разрушений все еще уточняется.

Все рейсы, которые были запланированы на 30 августа в псковском аэропорту, отменили. После выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет продолжить работу в четверг, 31 августа.

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