Российские силы отражают атаки БПЛА в районе Севастопольской бухты – Развожаев

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Российские силы, по предварительной информации, отражают атаки вражеских беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Глава Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Калужской областью.

До этого сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ, в которых находились до 50 украинских солдат.

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