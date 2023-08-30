В результате уничтожения украинских БПЛА над Брянском пострадавших нет – губернатор

Фото: depositphotos/Afotoeu

В результате уничтожения средствами ПВО трех украинских беспилотников над Брянском никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило об пресечении попытки атаки Украины с помощью беспилотников по объектам на территории России. В итоге три БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области и еще один – над Орловской областью.

До этого стало известно об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове. По данным губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в результате случившегося никто не пострадал. По информации СМИ, были повреждены четыре самолета Ил-76.