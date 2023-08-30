Четыре самолета Ил-76 повреждены после атаки дронов на аэропорт в Пскове – СМИ

Фото: телеграм-канал "Михаил Ведерников"

В результате атаки беспилотников на военный аэродром в Пскове были повреждены четыре самолета Ил-76. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В данный момент воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов, как сообщили агентству в авиационных службах.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове. Предварительно, жертв в результате инцидента нет.

Масштаб разрушений уточняется, а подробности случившегося сообщат по завершении оперативного штаба.