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29 августа, 23:15

Происшествия

Украинский дрон ударил по общественной приемной партии "Единая Россия" в Новой Каховке

Фото: 123RF/escapejaaj

Вечером 29 августа ВСУ ударили по одному из жилых домов в Новой Каховке Херсонской области, в котором расположено местное отделение партии "Единая Россия". Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Херсонского реготделения "Единой России" Игорь Кастюкевич.

По информации ряда СМИ, взрыв в здании произошел в результате удара беспилотника.

Кастюкевич уточнил, что при взрыве никто не пострадал, так как людей в помещении не было. В данный момент на месте работают правоохранительные органы, подробности случившегося устанавливаются.

"Мы считаем, что это террористический акт, направленный на запугивание населения и работников партии. Ежедневно в общественную приемную идут люди", – сообщил Кастюкевич.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Троицкое в Курской области. По информации губернатора региона Романа Старовойта, было зафиксировано два прилета, пострадавших нет.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что дежурные системы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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