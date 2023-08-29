15:48Происшествия
Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского БПЛА над Черным морем
Фото: mil.ru
Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по объектам на территории РФ при помощи беспилотника. Она была пресечена, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Сегодня около 13 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", – говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что дрон удалось перехватить, он рухнул в акватории Черного моря.
До этого Минобороны РФ сообщало, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Черным морем. С его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку, направленную против объектов РФ.
Утром 29 августа российские военные пресекли попытку удара Киева двумя беспилотниками самолетного типа по объектам в РФ. Сообщалось, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Тульской области.
Ранее в военном ведомстве также сообщили о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Данный беспилотник уничтожили над Белгородской областью.
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