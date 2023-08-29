Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью

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Утром 29 августа российские военные пресекли попытку удара Киева двумя беспилотниками самолетного типа по объектам в РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Тульской области.

Ранее в военном ведомстве сообщили о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Данный беспилотник уничтожили над Белгородской областью.

До этого два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО подняли в воздух в районе Крымского полуострова для пресечения разведки и нарушения российской границы двумя беспилотными летательными аппаратами США.

Средства ПВО РФ сбили 2 самолета Су-25, 10 ракет HIMARS и 30 БПЛА ВСУ в зоне СВО