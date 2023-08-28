Средства ПВО за сутки сбили 3 авиабомбы JDAM и 27 дронов противника – МО РФ

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Российские средства ПВО за последние сутки сбили три авиабомбы JDAM и 27 вражеских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", – сказал он.

Что касается украинских БПЛА, то они были ликвидированы в районе сел Дружелюбовка и Воскресенка в Херсонской области, города Лисичанск в ЛНР, поселка Мирное и города Пологи в Запорожской области, сел Парасковиевка, Новоандреевка, поселка Лидиевка и города Соледар в ДНР.

Отмечается, что всего с начала СВО российские военных уничтожили 6 179 беспилотников ВСУ, 433 ЗРК противника, 11 538 танков, 12 480 военных автомобилей, 466 самолетов и другую боевую технику.

Ранее стало известно, утром 28 августа Киев предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории РФ. Крылатая ракета противника была сбита российскими средствами ПВО над Черным морем в районе Крыма.



Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма