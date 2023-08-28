12:10Политика
Нехватка переводчиков стала главной проблемой в обучении солдат ВСУ – СМИ
Фото: ТАСС/AP Photo/Kin Cheung
Западные инструкторы в процессе обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой переводчиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью Financial Times бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна.
"Переводчики – проблема номер один", – сообщил он.
Чаще всего с нехваткой переводчиков сталкивались немецкие, голландские и датские офицеры. Они не могли объяснить украинским солдатам слова военного или технический смысл.
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили о подготовке 18 тысяч украинских военных. Процесс происходил в рамках программы "Интерфлекс". В качестве подтверждения британское оборонное ведомство опубликовало видеоролик с места тренировок.
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