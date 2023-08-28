Нехватка переводчиков стала главной проблемой в обучении солдат ВСУ – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Kin Cheung

Западные инструкторы в процессе обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой переводчиков. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью Financial Times бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна.

"Переводчики – проблема номер один", – сообщил он.

Чаще всего с нехваткой переводчиков сталкивались немецкие, голландские и датские офицеры. Они не могли объяснить украинским солдатам слова военного или технический смысл.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили о подготовке 18 тысяч украинских военных. Процесс происходил в рамках программы "Интерфлекс". В качестве подтверждения британское оборонное ведомство опубликовало видеоролик с места тренировок.



Российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе Клещеевки