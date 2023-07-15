Британия подготовила 18 тысяч украинских военных – Минобороны

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Минобороны Британии сообщило, что к настоящему времени в рамках операции Интерфлекс подготовлено 18 тысяч украинских военных на территории королевства.

"Операция Интерфлекс (проводимая под руководством Великобритании пехотная подготовка украинских добровольцев) к настоящему времени подготовила 18 тысяч новобранцев", – уточняется в сообщении минобороны Британии в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Также ведомство опубликовало в соцсети видеоролик, где показан тренировочный процесс с участием украинских военных.

В мае премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что около 15 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение в Британии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации на Украине поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников.

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