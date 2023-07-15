Российские военные поразили склады боеприпасов трех украинских бригад

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Возле населенных пунктов Ямполь в ДНР, Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины", – уточнил он.

Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников.

Кроме того, по словам Конашенкова, было ликвидировано шесть украинских беспилотных летательных аппаратов возле населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Залиман, Пшеничное, Кременная в ЛНР, Ключевое в ДНР и Пологи Запорожской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным Юган отразил атаку украинской армии на донецком направлении. Юган открыл огонь по приближающимся военным ВСУ и получил ответный выстрел из гранатомета, в результате которого его контузило.

Российский боец сумел сменить позицию и повторно открыть огонь, ранив одного украинца. Второй украинский боевик решил бежать, но подорвался на минных заграждениях.

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