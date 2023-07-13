Российский военнослужащий в одиночку отразил наступление ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Военнослужащий "Южной" группировки войск с позывным Юган отразил атаку украинской армии на донецком направлении, сообщает РИА Новости.

По словам бойца, выиграть время для контратаки помогло замешательство украинских боевиков, которые перепутали местоположение вражеских окопов.

"Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался, где именно украинские военные находятся", – рассказал командир подразделения, в котором служит Юган.

Отмечается, что Юган открыл огонь по приближающимся военным ВСУ и получил ответный выстрел из гранатомета, в результате которого его контузило. Российский боец сумел сменить позицию и повторно открыть огонь, ранив одного украинца. Второй украинский боевик решил бежать, но подорвался на минных заграждениях.

Теперь, как уточнил командир Югана, военнослужащий находится в госпитале на лечении. Бойца мобилизовали из Ханты-Мансийска, он находился на фронте в течение полугода.

Ранее сообщалось, что танкисты ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. С замаскированных позиций противник корректировал удары артиллерии по российской линии обороны.

Кроме того, авиация группировки "Центр" нанесла ракетно-бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ у поселков Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское и Терны.



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