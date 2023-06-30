Российские военнослужащие обнаружили перемещение бригад ВСУ и уничтожили две БМП – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Артиллерия ВС РФ уничтожила две боевые машины пехоты ВСУ, обнаружив движение вражеских бригад. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, сообщает РИА Новости.

Перемещение на технике двух механизированных бригад украинской армии российские военнослужащие вскрыли на торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

"В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки "Центр" уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа", – сообщил Савчук.

Украинские силы также понесли значительные потери личного состава, добавил он. Помимо этого, реактивная система залпового огня "Смерч" нанесла удар по сосредоточению живой силы и огневых средств ВСУ на краснолиманском направлении.

Огнем артиллерии группировки также были уничтожены две украинские гаубицы Д-30, БМП и пикапы. Кроме того, ВКС РФ нанесли удары по восьми районам сосредоточения сил и огневых средств ВСУ, резюмировал Савчук.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли минимум 15 тысяч солдат. Он выразил уверенность, что ВС РФ отразят все украинские атаки и перейдут в ответное наступление, которое закончится для ВСУ разгромом.

До этого стало известно, что ВС РФ ударом по пункту дислокации ВСУ 27 июня уничтожили двух генералов и до 50 офицеров. Удар был нанесен по городу Краматорску в ДНР, этим ударом также были ликвидированы до 20 иностранных наемников и советников, работавших на ВСУ.



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