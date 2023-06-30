Небензя заявил, что поражение Киева в конфликте является лишь вопросом времени

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Поражение Киева в конфликте является лишь вопросом времени, никакие западные вооружения не изменят баланс сил. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

"Баланс сил никакие поставки вооружений не изменят, и большинство независимых военных экспертов уже открыто признают, что поражение киевского режима – это лишь вопрос времени. И вопрос количества жертв Вооруженных сил Украины, которые будут совершенно напрасно за это время принесены", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что у Украины больше не осталось собственных вооружений, но остались украинцы, "которых как стадо гонят на убой". По словам Небензи, мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя к этому все идет.

Небензя также заявил, что шанс на установление мира на Украине был упущен весной 2022 года из-за США и Евросоюза. По его словам, теперь условия для Киева "разумеется, будут уже другими".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для урегулирования ситуации на Украине политико-дипломатическим путем пока нет. Он подчеркнул, что главной задачей спецоперации является достижение тех целей, которые были сформулированы президентом.



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