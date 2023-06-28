Экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ находятся на грани развала

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Для президента Украины Владимира Зеленского ситуация в конфликте с РФ постепенно ухудшается, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на грани полного развала, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Они (украинская армия. – Прим. ред.) полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы", – сказала он на своем Youtube-канале.

Макгрегор добавил, что в данный момент армию Зеленского уничтожают, что происходит из-за неудачного проведения контрнаступления, проблемы внутри ВСУ постепенно углубляются и Киев не может набрать достаточное количество новых военных для восполнения потерь, которые понесла армия.

"Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников", – резюмировал полковник.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что главные события контрнаступления ВСУ еще впереди. Он добавил, что когда это произойдет, все это увидят.

Резников также рассказал, что появление украинских военных в ряде населенных пунктов на линии боевого соприкосновения не является "главным событием" контрнаступления, а полученные на сегодняшний день результаты были лишь "предварительным просмотром" предстоящего и гораздо более масштабного наступления.



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