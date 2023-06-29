Рогов заявил, что ВСУ еще не бросили в контрнаступление свои основные резервы

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Украинское командование все еще не бросило основные резервы армии в контрнаступление. Об этом в эфире радио КП сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его мнению, нарастить объемы задействованной в боях живой силы ВСУ могут уже в ближайшие дни. Тем не менее, уточнил он, ВС РФ с помощью авиации продолжают наносить удары по тылу противника, что сокращает доступные ему резервы.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев доложил Владимиру Путину, что российская армия с начала контрнаступления ВСУ ликвидировала больше 13 тысяч украинских бойцов. Также были уничтожены 246 танков, 264 беспилотника, 10 истребителей и другая военная техника противника.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ находятся на грани полного развала. По его словам, из-за неудач в контрнаступлении украинские бойцы оказались деморализованы, среди них участились случаи дезертирства.



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