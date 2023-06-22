ВС РФ ликвидировали свыше 13 тыс бойцов ВСУ с начала контрнаступления

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ликвидировали свыше 13 тысяч бойцов украинской армии, которые были задействованы в контрнаступлении. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на совещании Владимира Путина с членами Совбеза РФ, пишет РИА Новости.

По словам Патрушева, с 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 украинских танков, 13 из них западного производства. Кроме того, российские военные ликвидировали 42 РСЗО Украины, 264 беспилотника, а также 10 тактических истребителей.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ c начала своего контрнаступления не смогли продвинуться дальше нейтральной зоны на запорожском направлении. Он отметил, что российские силы отражают атаки противника и при необходимости контратакуют.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии осуществляется медленнее, чем ожидалось.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ