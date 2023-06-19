Эксперт назвал причины провала контрнаступления ВСУ

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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков сообщил, что контрнаступление ВСУ является политическим решением. Он также назвал причины провала действий украинских войск.

"По всей видимости, им нужно биться, изображать наступление, чтобы достигнуть каких-то политических целей. Потому что признать, что наступление не состоялось, и отказаться от дальнейшего наступления – это, видимо, катастрофа для украинских властей", – цитирует эксперта радио КП.

По словам Сивкова, за пару недель ВСУ продвинулись только на несколько сотен метров, однако они не дошли до первой полосы обороны.

До этого СМИ сообщали, что некоторые танкисты ВСУ имитируют поломки техники, чтобы не идти в наступление на российские позиции. По данным прессы, таким способом украинские военные пытаются обмануть командиров, чтобы избежать боя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе попыток наступления сталкиваются с очень жестким сопротивлением со стороны ВС РФ. В качестве одной из проблем он указал господство России в воздухе, в связи с чем в очередной раз призвал Запад передать Украине истребители F-16.

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