Танкисты ВСУ имитируют поломки техники, чтобы избежать боя в контрнаступлении – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Некоторые танкисты ВСУ имитируют поломки техники, чтобы не идти в наступление на российские позиции. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, таким способом украинские военные пытаются обмануть командиров, чтобы избежать боя.

Члены экипажа танка Leopard 2 подтвердили изданию подобные инциденты. По их словам, они не осуждают товарищей, ведь если российский снаряд попадает в башню танка, то от экипажа "остается кучка пепла".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в ходе попыток наступления сталкиваются с очень жестким сопротивлением со стороны ВС РФ. В качестве одной из проблем он указал господство России в воздухе, в связи с чем в очередной раз призвал Запад передать Украине истребители F-16.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал потери западной техники на Украине "ожидаемыми".

Эксперты рассказали о наступлении украинской армии