Генсек НАТО Столтенберг назвал потери западной техники на Украине ожидаемыми

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидал потери западной техники на Украине, сообщает ТАСС.

"Мы получим доклад от Резникова (министра обороны Украины Алексея Резникова. – Прим. ред.) и генералов, которые посетят заседание. <...> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя. Когда начинается такое масштабное наступление <...>, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО", – сказал он.

При этом, как уточнил генсек Альянса, он ждет доклад от министра обороны Украины 15 июня.

Ранее Столтенберг предупредил президента США Джо Байдена, что "мир станет опаснее" в случае победы России. Он заявил, что это воодушевит такие страны, как Китай. По словам генсека Альянса, украинские силы "добиваются прогресса" в ходе контрнаступления.

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