В Белом доме заявили, что ВСУ вернут важные территории в ходе контрнаступления

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Возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем РФ. Об этом заявил помощник президента СШ по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.

"Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории. <...> Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления", – сказал Салливан.

Как уточнил Салливан, Вашингтон намерен помогать Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить ему занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров.

Ранее Салливан заявил, что в Белом доме не устанавливают сроков переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, они будут зависеть от результатов предполагаемого наступления ВСУ.

Он также отметил, что Вашингтон верит в фундаментальный принцип суверенитета и территориальной целостности. Данное положение должно лежать в основе справедливого мира, резюмировал чиновник.

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