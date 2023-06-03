У Киева пока недостаточно оружия для успешного наступления – замглавы офиса Зеленского

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Киев пока не владеет достаточным количеством вооружения для успешного наступления. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Я не военный. Я работаю на дипломатическом фронте, и моя задача – обеспечить больше оружия, больше помощи, больше боеприпасов", – сказал он в интервью газете The Times.

Он подчеркнул, что для успешного контрнаступления нужно достаточное количество оружия, включая артиллерию, бронемашины и танки.

Помимо этого, Жовква заявил, что Европейский союз и остальной мир оказывает недостаточное экономическое давление на Российскую Федерацию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что армия Украины готова к проведению контрнаступления.

При этом украинский лидер затруднился ответить, сколько времени займет контрнаступление. По его словам, оно может пойти "по-разному".

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