03 июня, 23:40Политика
У Киева пока недостаточно оружия для успешного наступления – замглавы офиса Зеленского
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Киев пока не владеет достаточным количеством вооружения для успешного наступления. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Я не военный. Я работаю на дипломатическом фронте, и моя задача – обеспечить больше оружия, больше помощи, больше боеприпасов", – сказал он в интервью газете The Times.
Он подчеркнул, что для успешного контрнаступления нужно достаточное количество оружия, включая артиллерию, бронемашины и танки.
Помимо этого, Жовква заявил, что Европейский союз и остальной мир оказывает недостаточное экономическое давление на Российскую Федерацию.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что армия Украины готова к проведению контрнаступления.
При этом украинский лидер затруднился ответить, сколько времени займет контрнаступление. По его словам, оно может пойти "по-разному".
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