Политолог рассказал, как ВС РФ срывают контрнаступление ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы наносят удары по вражеским войскам, когда они создают группировки для контрнаступления, рассказал военный политолог Александр Перенджиев. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт отметил, что в настоящее время идут бои местного значения. Однако много усилий прикладывается, чтобы сорвать украинское контрнаступление, добавил он. По словам политолога, когда подразделения ВСУ пытаются создать какие-то ударные группировки, по ним наносятся удары.

"Когда идет прощупывание наших позиций, наблюдаются попытки атаковать наши позиции какими-то определенными ударными группировками, важно выявить движение техники или личного состава, чтобы нанести удары", – объяснил он.

Перенджиев рассказал, что российская армия проводит мониторинг, используя беспилотники и возможности визуальной разведки. Перед ВС РФ сейчас стоит задача "перемалывание самих вооруженных подразделений, техники", добавил он.

Эксперт обратил внимание, что атаки проводятся на расстоянии, чтобы противник не мог прорваться к линии обороны.

"Если все-таки это случается, то принимаются меры, чтобы предотвратить натиск противника и отбросить его от наших линий обороны", – резюмировал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что руководство Украины уже приняло решения о том, когда и как будет проведено контрнаступление.

До этого командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские силы скоро начнут наступательные действия. Он рассказал, что встретился с командирами, возглавляющими подразделения на лиманском направлении, и определил конкретные задачи на подготовку к контрнаступлению.

