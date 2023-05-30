15:20Политика
Политолог рассказал, как ВС РФ срывают контрнаступление ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские силы наносят удары по вражеским войскам, когда они создают группировки для контрнаступления, рассказал военный политолог Александр Перенджиев. Об этом сообщает "Радио 1".
Эксперт отметил, что в настоящее время идут бои местного значения. Однако много усилий прикладывается, чтобы сорвать украинское контрнаступление, добавил он. По словам политолога, когда подразделения ВСУ пытаются создать какие-то ударные группировки, по ним наносятся удары.
"Когда идет прощупывание наших позиций, наблюдаются попытки атаковать наши позиции какими-то определенными ударными группировками, важно выявить движение техники или личного состава, чтобы нанести удары", – объяснил он.
Перенджиев рассказал, что российская армия проводит мониторинг, используя беспилотники и возможности визуальной разведки. Перед ВС РФ сейчас стоит задача "перемалывание самих вооруженных подразделений, техники", добавил он.
Эксперт обратил внимание, что атаки проводятся на расстоянии, чтобы противник не мог прорваться к линии обороны.
"Если все-таки это случается, то принимаются меры, чтобы предотвратить натиск противника и отбросить его от наших линий обороны", – резюмировал он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что руководство Украины уже приняло решения о том, когда и как будет проведено контрнаступление.
До этого командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские силы скоро начнут наступательные действия. Он рассказал, что встретился с командирами, возглавляющими подразделения на лиманском направлении, и определил конкретные задачи на подготовку к контрнаступлению.
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