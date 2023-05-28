ВСУ пытаются восполнить свои ряды перед началом контрнаступления – СМИ

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Уставшие от сражений Вооруженные силы Украины стремятся оперативно восстановить свои ряды перед контрнаступлением. Об этом информирует издание The Telegraph.

В материале указано, что даже с полученным западным вооружением ВСУ все еще не хватает людей, которые могли бы стать ключевым фактором в контрнаступлении.

"Готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя", – сообщается в статье.

Однако, считают авторы материала, вербовщики сталкиваются с большими проблемами и начинают прибегать к более жесткой тактике. По словам неназванного бойца украинской армии, Киев слишком эффективно внушал людям, что страна имеет преимущество в конфликте с российской стороной.

Ранее экс-офицер ВМС США, профессор школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс заявил, что киевские власти использовали тему контрнаступления ВСУ, чтобы получить от Запада больше оружия. Так он прокомментировал тот факт, что весеннее контрнаступление украинских войск, которое было анонсировано множество раз в Киеве, так и не произошло.