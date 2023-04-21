Рассуждения Запада о контрнаступлении ВСУ говорят о его вовлеченности в конфликт – МИД РФ

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Открытые рассуждения западных стран о предстоящем контрнаступлении ВСУ говорят об их непосредственном участии в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

"Англосаксы открыто говорят о грядущем украинском контрнаступлении. Даже называют сроки его начала. Все это подтверждает их непосредственную вовлеченность в конфликт и участие в планировании войсковых операций", – заметили в российском МИД.

Там напомнили, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружения и настаивать на продолжении боевых действий, а параллельно этому "растут военные аппетиты (президента Украины Владимира) Зеленского", который продолжает требовать все новое оружие, предназначенное в том числе для ударов по России, страна требует принять ее в НАТО. Запасы вооружений США и ЕС истощаются, однако поставки они прекращать не собираются, поскольку это приведет к "немедленному концу" Украины.

"Безоговорочная поддержка Запада настолько развратила и без того наглый и беспринципный режим Зеленского, что он на глазах теряет чувство реальности и скоро совсем уверует в собственную исключительность", – добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом положение украинской экономики, продолжили в МИД РФ, усугубляется. Так, в прошлом году внешний долг страны составил 89% от ее ВВП, или порядка 132 миллиардов долларов. Негативно на ситуации сказываются и коррупционные скандалы, из-за чего на Западе стали сомневаться, что Киев способен адекватно распоряжаться финансовой помощью.

В ведомстве обратили внимание и на ситуацию с поставками украинского зерна. Там напомнили, как недавно Польша, Словакия, Венгрия и Болгария на фоне протестов фермеров приостановили импорт сельхозпродукции из Украины. Аналогичное решение намерена ввести и Еврокомиссия.

Подводя итог, в МИД России напомнили недавнее высказывание главы офиса президента Украины Юрия Подоляка, который, говоря о ситуации с притеснением Украинской православной церкви, заявил о шансе Киева зачистить большое количество пророссийски настроенных людей. В ведомстве слова политика назвали экстремистскими.

"Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины", – подытожили в МИД.

Ранее эксперт Уве Парпарт в статье для Asia Times заявил, что поддержка Североатлантическим альянсом желания Киева захватить Крым приведет к конфликту с Россией. При этом он допустил, что ВСУ не смогут самостоятельно провести наступление в направлении полуострова из-за нехватки боеприпасов и тяжелых потерь.

