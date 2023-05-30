Зеленский заявил об утверждении сроков начала наступления ВСУ

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Руководство Украины уже приняло решения о том, когда и как будет проведено контрнаступление. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

"Докладывали на (заседании) Ставки (верховного главнокомандующего), как всегда, главком (ВСУ Валерий Залужный) и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты", – сообщил Зеленский.

Ранее о том, что ВСУ скоро перейдут в наступление, сообщал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Он заявил, что встретился с командирами, возглавляющими подразделения на лиманском направлении и определил конкретные задачи на подготовку к наступательным действиям.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос до этого заявил, что планы Киева провести контрнаступление вместо укрепления обороны, могут привести к новым потерям территорий. По его мнению, российские силы продолжат продвижение и смогут освободить Славянск и Краматорск.